228連假 阿里山公路加強交通疏導
今年的228連續假期從25日至28日共4天，連續假期嘉義將湧入大量人潮與車輛，造成交通壅塞。為了維持台18線阿里山公路沿線交通順暢，疏解交通流量，化解壅塞情形。中埔分局也針對台18線阿里山公路易造成壅塞時段、路口，編排交通疏導崗及機動巡邏，加強執行交通疏導工作。
為了迎接四天連假，中埔分局在24日推出了阿里山公路相關道路規劃措施如下：台18線易交通壅塞時段、路口交通疏導：交通易壅塞時段：上午10至12時、下午16至19時。交通易壅塞路口，儀控管制：台18線與國道3號（左轉南下）側車道路口，中埔鄉頂中下街與庄內路路口，中埔鄉台18線與頂中公路路口，中埔鄉台18線與台3線路口，番路鄉台18線與嘉126-2線路口，番路鄉台18線逐鹿及日安社區號誌燈路口，番路鄉觸口龍隱寺與停車場路口。台18線沿線機動巡邏交通疏導，儀控 (紅綠燈管制)。
下山車潮壅塞，建議自小客車行駛替代道路：台18線28.5公里右轉—嘉126-2線—嘉126線—台3線。台18線28.5公里右轉—嘉126-2線—嘉126-1線—嘉159甲線—台3線。
中埔分局分局長施宇峰表示，連續假期已為國民國內旅遊的主要時段，請用駕駛朋友們行前透過廣播、路上電子資訊看板，配合地圖妥善規劃行程，掌握即時路況以避開壅塞路段，亦請務必做好車況檢查及蒐集瞭解各項交通疏導措施。
(中時)
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