網售尼古丁電子煙品 2男違藥事法送辦

我要評比

陳姓和黃姓男子涉嫌於網路上販售含尼古丁成分電子煙品，高雄市警方循線查緝，起出電子煙油573瓶，全案今天依違反藥事法送辦。

高雄市警察局左營分局調查，陳男與黃男涉嫌於網路販售未經衛生署核准的電子煙品，警方獲報與高雄市衛生局及桃園市衛生局等組專案小組，報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組查出網路賣家身分為陳男和黃男，並確認儲貨倉庫地點與販售模式後，分別持搜索票在高雄市楠梓區及三民區等地，查扣電子煙油573瓶等，經送請衛生福利部食品藥物管理署鑑定，結果含有尼古丁成分。

警詢時，警方查出陳男等是自中國大陸及國內市場購買這些產品，全案依違反藥事法送辦。1060224

(中央社)