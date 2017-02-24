梅山汗路文化觀光季 AR體驗穿越四季

2017梅山汗路文化觀光季，縣長張花冠與無雙樂團合影共同宣傳文化祭。(余信賢攝）

2017梅山汗路文化觀光季，嘉義縣府的員工鄭板模都成為無雙樂團的粉絲一起合影留念。(余信賢攝）

2017梅山汗路文化觀光季，在記者會現場無雙樂團表演了一段精采的曲目。（余信賢攝）

嘉義梅山鄉梅山公園將在3月4、5、11、12四天，將辦理梅山汗路文化觀光季，嘉義縣政府也向交通部爭取雲梯茶道梅山驛站觀光鏈結計畫，可以完善梅山轉運功能。縣長張花冠在活動宣傳中要大家一起去梅山買春還可以送菜花。

梅山汗路文化觀光季以科技強化在地為特色，有AR擴增實境秀，首度在嘉義亮相的移動螢幕可以穿越四季，梅山公園花開似雪，瑞里綠色隧道問茶，還有成群的螢火蟲包圍著，這些都是AR科技的旅遊體驗。除了AR擴增實境秀，還有音樂饗宴。現場將有十鼓擊樂團、無雙樂團、身聲劇場等團體的演出。

縣長張花冠上台致詞宣傳活動時，一開頭就說了梅山叫大家來買春！迎春皆買春，有春行、春唱、春光，來買春啦！梅山人每次見到縣長都說，縣長怎麼把梅山建設的這麼美！梅山本身就擁有了天然美景，除了天然的美景之外，梅山還出了許多有名的詩人，因此還設有梅山文學步道。梅山太平雲梯預計在今年6月完工，將會是全國最長的吊橋，長度：281公尺，海拔1000公尺。

記者會現場還設有AR擴增實境秀，小花縣長與新聞行銷處長李雅貞及文觀局長許有仁一同在台上體驗梅山採果實境體驗秀，三人努力結果出現了吉祥數字8888，代表2017年嘉義縣的觀光旅遊將會發發發。縣長在合照時，手拿花菜，也請大家努力去梅山消費買菜花（花椰菜花）。

嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，梅山汗路文化觀光祭4天活動結合科技、藝文與汗路歷史，串聯嘉義縣觀光亮點，觀光與產業相輔相成，強力帶動地方產業發展與文化熱潮。相關資訊請上嘉義縣文化觀光局網站，或者加入「嘉義梅山汗路文化觀光祭」臉書粉絲頁查詢。

(中時)