衛冕軍醒吾調心態 張書維討教李愷諺

醒吾隊長張書維攻下15分、5籃板。(林宋以情攝)

去年醒吾科大抱走隊史首冠，但球隊這學期馬上進入大換血，陣中3分之2是大一新生，去年封王成員僅6人，扛下隊長重任且是唯一大四生的張書維，除了自己必須調整心態，還得幫助學弟專注目標，他也不時請教投入SBL的學長李愷諺。

去年醒吾一舉撂倒尋求連霸的明道大學，捧起隊史首座UBA冠軍，但在一內一外主將翁嘉鴻、李愷諺畢業投入SBL殿堂後，換血也隨之而來。醒吾預賽前10場打完戰績3勝7負，要保級甚至拚前8強，剩餘5戰搶勝自然擺第一。

醒吾控衛豐正凱10分、3助攻。(林宋以情攝)

「畢竟去年畢業不少學長，今年我的責任就是把一年級的學弟帶起來，一場場慢慢做。」身為唯一一位大四學長，張書維24日碰上義守還摔傷左手腕，不過用白貼貼紮後仍繼續上場，醒吾打出不錯開節，但次節被義守打出32比6逆轉攻勢，最終57比94告負。

攻下15分、5籃板的張書維表示，搶勝場是接下來唯一目標，他不忘請教李愷諺調整心態，「愷諺不時會回學校看我們練球，他也會開導我們。像開季我們就是打太急、太想贏，反而都些微差距輸球。我也告訴自己，把自己的先做好，才能帶領學弟。」

大學最後一年，不過張書維還沒決定是否要讓自己的籃球生涯畫下句點，他不想多專注當下，「畢竟我還是學生，撇開去年冠軍不管，我們是個團隊，還是希望能夠幫助學校，替球隊拚戰完最後一個球季。」

(中時電子報)