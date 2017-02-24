日本美食嘉年華來了！台北車站嘗得到排隊美食
每年台灣人赴日旅遊人數屢創新高，日本美食、風景深受台灣消費者喜愛，電視上的排隊美食，現在不用大老遠飛日本，在台灣就可吃到。
日本美食嘉年華「EAT UP JAPAN 2017 presented by WAKUWAKU JAPAN」，2月25日至3月2日止，於台北車站一樓大廳盛大舉行，為期6天活動將日本美食之美介紹給台灣消費者。此次活動由日本電視頻道WAKUWAKU JAPAN主辦，分為名店區、屋台區與茶屋區3區域，引進東京名店「銀座 久兵衛」、百年和菓子老店「鶴屋吉信」與「日比谷 松本樓」等，現場更提供日本傳統小吃，如大阪章魚燒、中津炸雞、十勝豬肉蓋飯、東京關東煮及京都串丸子等，喜愛日本美食消費者不可錯過。
「銀座 久兵衛」創立於1935年，目前在日本有7間分店，保留江戶前料理製作傳統工法，久兵衛主廚今田洋輔在日本遠近馳名，曾獲「現代の名工／現代工藝美術大師」獎項，有壽司之父稱號。銀座 久兵衛將於2月25至26日現場提供美味壽司給消費者品嘗，老饕們已蠢蠢欲動。
日本和菓子名店「鶴屋吉信」創立至今已逾200年，活動現場可近距離觀看職人手作生菓子過程，美味甜點搭配正宗日本茶一同享用回味無窮，鶴屋吉信將於2月27日於會場內展出。
(中時)
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