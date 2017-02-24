日本美食嘉年華來了！台北車站嘗得到排隊美食

WAKUWAKU JAPAN代表取締役社長川西將文於活動會場致詞，希望將日本美食帶給台灣消費者，感受心靈的雀躍。（徐力剛攝）

為期6天的日本美食嘉年華「EAT UP JAPAN 2017 presented by WAKUWAKU JAPAN」將於2月25日盛大開幕。（徐力剛攝）

活動會場特意搭建傳統日式屋台建築，並設有京都串丸子、中津炸雞與十勝豬肉蓋飯等攤位，現場香氣四溢。（徐力剛攝）

「中津炸雞」特選雞肉裹粉油炸，現炸炸雞皮薄酥脆，肉汁在口中流出，令人吮指回味。（徐力剛攝）

「銀座 久兵衛」主廚今田洋輔現場示範手作握壽司，強調現點現做，限當日於會場服務台進行預約。（徐力剛攝）

「銀座 久兵衛」壽司套餐16貫，以鮪魚、石斑、海膽、星鰻及鮭魚卵等新鮮食材入菜，製作美味握壽司，售價4000元（限定20份）。（徐力剛攝）

小份量美食「銀座 久兵衛」壽司套餐6貫，售價1400元（限定80份）。（徐力剛攝）

每年台灣人赴日旅遊人數屢創新高，日本美食、風景深受台灣消費者喜愛，電視上的排隊美食，現在不用大老遠飛日本，在台灣就可吃到。

日本美食嘉年華「EAT UP JAPAN 2017 presented by WAKUWAKU JAPAN」，2月25日至3月2日止，於台北車站一樓大廳盛大舉行，為期6天活動將日本美食之美介紹給台灣消費者。此次活動由日本電視頻道WAKUWAKU JAPAN主辦，分為名店區、屋台區與茶屋區3區域，引進東京名店「銀座 久兵衛」、百年和菓子老店「鶴屋吉信」與「日比谷 松本樓」等，現場更提供日本傳統小吃，如大阪章魚燒、中津炸雞、十勝豬肉蓋飯、東京關東煮及京都串丸子等，喜愛日本美食消費者不可錯過。

「銀座 久兵衛」創立於1935年，目前在日本有7間分店，保留江戶前料理製作傳統工法，久兵衛主廚今田洋輔在日本遠近馳名，曾獲「現代の名工／現代工藝美術大師」獎項，有壽司之父稱號。銀座 久兵衛將於2月25至26日現場提供美味壽司給消費者品嘗，老饕們已蠢蠢欲動。

日本和菓子名店「鶴屋吉信」創立至今已逾200年，活動現場可近距離觀看職人手作生菓子過程，美味甜點搭配正宗日本茶一同享用回味無窮，鶴屋吉信將於2月27日於會場內展出。

(中時)