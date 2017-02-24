陸導演英達涉洗錢及逃稅 在美國被捕
大陸導演英達2011年4月至2012年3月間，與編劇妻子梁歡在美國康乃迪克州的4家銀行開設6個銀行帳戶，把46.4萬美元、約新台幣1431萬元的存款，分為50次、每次低於1萬美元的方式存入各個帳戶，規避美國金融監管，涉嫌洗錢及逃漏稅，日前在美國被捕。
陸媒報導，英達2月16日在康州聯邦法庭認罪，並達成和解協議，同意檢方凍結其帳戶中的29萬美元，包括38%存款、17.6萬美元現金，應補交的聯邦稅11.3萬美元，以及2009年至2011年間的罰金和利息；聯邦法官Stefan Underhill將在5月11日宣判，英達將面臨最高10年的刑期及50萬美元的罰款。
現年56歲的英達，早年是演員，曾在1990年陳道明、葛優等人主演的歷史大戲《圍城》中，飾演男配角「趙辛楣」，獲得大陸百花獎最佳男配角，2002年升任導演，作品包括情景喜劇《東北一家人》、生活喜劇《我們一家人》等，2016年監製首部古裝網路大電影《深宮遺夢》，榮登「2016中國泛娛樂指數盛典」的網路大電影榜Top10。
英達有兩段婚姻，1989年與著名女星宋丹丹結婚，1997年離婚，同年即與小8歲的梁歡結婚。
據美國銀行秘密法案（Bank Secrecy Act）規定，銀行等金融機構若在24小時內收到同一人存入、累計1萬美元或以上的現金存款，需向美國財政部的金融犯罪執法部門提交8300報表；若30天內，銀行懷疑存款人故意每次存款不超過1萬美元，有可能牽涉洗錢、逃稅或其他犯罪活動，也必須向美國國家稅務局IRS申報可疑活動。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。