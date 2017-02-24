蔡英文復辟人二 蔡正元罵Ｘ
蔡正元今（24）在臉書狂罵蔡英文，真想當武則天，要派東廠太監，進駐機關行號，Ｘ！理由是前新新聞社長王健壯在上報發表專欄表示，蔡英文又違憲了！
王健壯表示，蔡英文總統在不知不覺間，很可能讓台灣走向，反民主的歧路，因為調查局要制定「國家保防工作法」，讓民眾有威權復辟，與「人二」復活的疑慮。
按「人二室」正式名稱為「人事室第二辦公室」，是戒嚴時代的行政組織編制，遍布各公家機關，職司各個機關的保防、安全維護、政風工作。編制雖在各個行政機關，但人員由調查局派任，解嚴後已撤除此單位。
王健壯表示，依國家保防工作法草案規定，調查局將擴編600位左右的保防員，進駐從中央到地方政府各機關，這是人二裁撤後，調查局勢力再次重返政府機關。
更荒唐的是，檢察官搜索尚須依法向法官申請搜索票，保防員卻衹需經機關首長書面同意，即可對任何人臨檢、調查、查扣，王健壯痛批，這算哪門子的依法行政、依憲治國？
王健壯再轟蔡政府，保防法的保防員權力，就像不當黨產條例的黨產會一樣，都違反正當法律程序原則與法官保留原則，都是違憲的權力。
王健壯強調，有人說蔡英文威權復辟，但其實她不是走回威權老路，而是明顯違憲；違憲當然比威權更可怕！
(中時電子報)
文章來源：蔡正元臉書
文章來源：王健壯專欄：蔡英文又違憲了
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