台中教育大學雙軌並行 表現亮眼

臺中教育大學在臺中大學博覽會中吸引學生參觀。（陳淑芬攝）

台中教育大學是兼具「師資培育」及「非師資培育之特色領域」雙軌並行的文理型教育大學，以師資培育為根本，以新興專業為特色培養學生成為具教師專業素養及服務熱忱的師資種子；非師資生具職場專業知能之社會有用人才。發展教育、藝術、管理、資訊、數位內容、數理及人文等領域，教育測驗統計研究之領域頗具特色。

台中教育大學以博雅教育方式孕育具有專業知能的全人，是以培育優質學生為主的教學型大學，以「精緻（Refinement）、創意（Creativity）、新視野（New Prospect）」的理念，強調以學生為主體的文理教養貫通教學，孕育具有批判思考的博雅專業人，以「中教大因學生而卓越，學生亦因中教大而卓越」自我期許，邁向以教育為本之「地區第一、國內一流、國際知名」的卓越文理型大學。

台中教育大學的教育目標為使學生從生活中體驗學習，樹立「專業典範、優質卓越、變革創新」的精神，以培養成為社會的優良師資、中堅學術或專業人才。

(中時)