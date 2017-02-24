雲中小學聯運破紀錄 獲頒獎金

郭千卉破大會跳遠紀錄。（許素惠翻攝）

李欣容破5000公尺大會紀錄。（許素惠翻攝）

雲林中小學聯合運動會下午閉幕，虎尾高中郭千卉在高女跳遠以5公尺60打破高懸的大會紀綠。同校李欣容也在高女5000公尺，以18分59秒21同樣打破已經不可考的紀錄，縣府教育處長梁恩嘉頒發破紀錄獎金，鼓勵選手再接再厲更上一層樓。

虎尾高中包辦高男田賽與高女田賽的錦標。斗六高中則是高男、高女的徑賽都奪得第一。斗六市則是在女童組田賽、徑賽錦賽，包辦第一名。褒忠鄉則因為褒忠國小今年表現突出，因此在男童田賽勇奪第一。徑賽由莿桐鄉拿下。男女童校別則為鎮南國小拿下冠軍。

3天比賽共有22項、35人破大會紀錄。

(中時)