金正男死於VX劇毒 比媒：數分鐘內奪命

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北韓領導人金正恩的同父異母哥哥金正男死於VX神經毒劑，比利時媒體今天以即時新聞方式報導VX被聯合國列為大規模殺傷性武器，接觸後幾分鐘內就會死亡。

馬來西亞警方發布最新訊息，國家化驗局經抽取死者眼睛黏膜和臉部樣本，證實金正男死於VX神經毒劑。

比利時「晚訊報」 （Le Soir）今天以即時重點新聞報導，金正男死因是遭到強大的神經毒劑殺害。

晚訊報指出，VX是種無臭的神經毒劑，主要是攻擊神經和肌肉系統，接觸到這種毒劑的數分鐘內就會死亡，被聯合國列為大規模殺傷性武器。

比媒形容金正男遭暗殺像是間諜小說的情節，目前外界有各種揣測，其中包括是北韓下手要除掉金正男。1060224

(中央社)