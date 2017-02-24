開拓菲市場 貿協辦車件產業說明會

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中華民國對外貿易發展協會在馬尼拉舉辦「台灣車輛零配件產業與其展覽商機說明會」，將台灣汽車零配件、電動車等的最新發展趨勢與商機，分享到菲律賓市場。

這場說明會由貿協菲律賓駐點「馬尼拉台灣貿易中心」主辦，上午在馬尼拉大飯店舉行，由中華民國駐菲代表處經濟組組長倪克浩、貿協展覽業務處副處長陳建坤、專員謝怡君、工業技術研究院機械所組長江書文在場說明，馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）也派人出席。

貿協代表向現場約40家菲國廠商的近70名代表，說明台灣汽機車零配件產業，工研院人員則分享台灣車輛電動化與電子化產業的現況與趨勢。

台灣車輛零配件廠商在創意、工藝與價格均有高度競爭力，且具客製化服務優勢。

業界資料顯示，菲律賓是台灣汽車零配件產品在東協的第2大出口市場。2016年前10個月，台對菲汽車零配件產品出口較前1年同期增加27%，達6110萬美元。

貿協人員也邀請菲國廠商前往台灣，參加4月登場的「台北國際汽車零配件展」（TAIPEI AMPA）、「台北國際車用電子展」（AutoTronics Taipei）、台灣國際機車產業展（MOTORCYCLE TAIWAN）以及台灣國際電動車展（EV TAIWAN）。

菲律賓近年來經濟成長迅速，汽車銷售連帶興旺。另一方面，菲律賓政府為加強環境保護，也開始嚐試推廣電動車，台菲雙方商機開發潛力極大。1060224

(中央社)