李逸洋任試院副院長 蔡總統盼加快年改
立法院今天通過考試副院長被提名人李逸洋與考試委員被提名人陳慈陽人事同意案，總統府今天表達感謝，並說總統期盼年金改革等案，加快推動腳步，儘速完成相關改革。
立法院院會今天行使考試院人事同意權投票，考試副院長被提名人李逸洋與考試委員被提名人陳慈陽在民主進步黨立法院黨團支持下，都獲過半數立法委員同意票，順利出任。
對此，總統府發言人黃重諺說，總統蔡英文表示感謝，也期待在新任的副院長和考試委員就任後，考試院主管包括最重要的年金改革方案在內等案，能夠加快推動腳步，儘速完成相關的改革工作。1060224
(中央社)
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