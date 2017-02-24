15日戰金塊可望復出 林書豪先發未定

美國職籃（NBA）布魯克林籃網隊25日於客場挑戰丹佛金塊隊，籃網台裔球星林書豪可望傷癒復出，至於是否先發出賽，籃網總教練艾特金森表示，得看林書豪健康狀況決定。

本季轉戰籃網隊的林書豪，被期待能在重回福地紐約後，再度上演「林來瘋」，無奈他在打了5場球後，就先因傷缺賽17場，復出打了8場比賽後再因傷缺席接下來的26場比賽，上次出賽已經是2016年12月27日籃網出戰黃蜂隊的比賽。

籃網隊總教練艾特金森（Kenny Atkinson）日前接受訪問時表示，雖然最後狀況還沒確定，但他很期待林書豪回到場上，也很渴望看到林書豪與羅培茲（Brook Lopez）的搭配，在最近一次受訪時，艾特金森依舊表示，期待看到林書豪與羅培茲的串連，但林書豪能否先發上陣，還要看他的健康狀況決定。

林書豪本季兩度因傷缺陣，至今只打了12場比賽，但平均每場比賽上場25分鐘，投籃命中率達4成69，外線命中率也有3成33，平均可得13.9分，在隊上僅次於羅培茲，可傳出5.8次助攻、演出1.4次抄截，都排在全隊第1，還可抓下3.3個籃板，對籃網重要性可見一斑。1060224

(中央社)