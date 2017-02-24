勞退新制收益分配 這戶最高領80多萬元
勞保局今天表示，105年度新制勞退基金運用收益共新台幣515億4000多萬元，收益率為3.23％，相關收益分配將在3月1日入帳，其中有戶領到80多萬元。
新制勞退基金由勞動部勞動基金運用局負責投資運用，運用收益由勞保局辦理分配至勞退新制個人專戶。
勞保局今天表示，105年度新制勞退基金運用收益共新台幣515億4000多萬元，收益率為3.23％，相關收益分配將在3月1日入帳，以平均來看每個人約可以領到4000多元，但仍視個別勞工退休金繳納的日期、金額跟參與基金運用獲得收益的貢獻度而定，其中這次最多的一戶領到80萬6000多元。
勞保局說，該勞工可以領到這麼高的金額，主因是勞工將舊制結清退休金移入新制退休金個人專戶致專戶累積金額較高導致，而有類似現象的約有900多人，分配領到的金額都比較高。
根據勞保局統計，分配金額在1000元以下者有351萬3000餘戶，約佔32.5％，多為斷續提繳或目前停止提繳者，分配金額在1萬元以上者有139萬6000多戶，約佔13％，多為持續提繳生效中；分配金額在1000元至2000元者有122萬3000多戶。
勞保局說，勞工如果想查詢收益分配金額，可透過自然人憑證上該局網站查詢或透過智慧型手機、平板電腦下載「勞保局行動服務APP」查詢，或利用土銀、玉山、台新、台北富邦及第一銀行的勞動保障卡至發卡銀行ATM或以郵政金融卡到郵局ATM查詢，也可以親自到勞保局或各地辦事處查詢。1060224
(中央社)
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