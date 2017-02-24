戴忠仁看50億天價展覽 賴著不走！

戴忠仁參觀佛陀紀念館流連忘返。(戴忠仁提供)

乾隆時期製造的紫金琍瑪佛像。(戴忠仁提供)

資深主播戴忠仁日前回故鄉高雄參觀佛陀紀念館的展覽，結果一直到了閉館時間，他還賴著不走，並且問身旁的秘書說：有沒有看到那道光？旁人一時丈二金剛摸不著腦袋，原來戴忠仁所關注的佛像會有彩虹光芒，這是因爲其製成的原料包括鑽石和寶石。

戴忠仁指出，佛陀紀念館展出的四尊紫金琍瑪是乾隆皇帝下令製造，這種佛像清宮製造時間只維持了13年，可查的紀錄僅有174件！其中所使用的原料有金、銀、銅還有鑽石和有色寶石，因為原料的熔點和收縮率不一，所以成功率很低。紫金琍瑪佛像在光線直射下會呈現出彩虹般的光澤。這種合金銅的高科技，現代的技術也還無法完全仿造出來。

戴忠仁說光是這四尊佛像的市值就約新台幣八億元，而整個展覽還有許多重要佛教文物，有些甚至是兩百年來第一次公開展覽，單是保險金額就高達50億元。紫禁佛光特展2月26號就閉幕，戴忠仁提醒大家千萬不要錯過，去了會和他一樣到閉館還賴著不走。

(中時電子報)