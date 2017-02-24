柯文哲批新北公宅沒人住 羅智強酸「當神真好」
台北市長柯文哲今（24）日主持交通會報，會中提到除台北市以外，全台灣各地人口將逐年下降，並點出新北市建設包括，林口世大運選手村3400戶公宅與淡海輕軌恐最終都成問題。對此，前總統府副秘書長羅智強今就於臉書發文，對柯文哲的言論感到不以為然，直酸「當神真好」，認為柯不管怎麼打臉自己都有粉絲擁戴。
針對柯文哲今批評新北建設的言論，羅智強於臉書發表看法，開頭即猛酸柯「當神真好」，認為不管怎麼自我打臉，柯神就是柯神，總可以贏得日不落的粉絲擁戴。
羅智強進一步提到，柯文哲認為未來將轉型為公共住宅的林口世大運選手村可能會是大問題，其認為根本無法找到那麼多人來填補，不懂為何蓋那麼多。此話讓羅憶起當初柯選台北市長時，喊出要蓋5萬戶公宅的政策，質疑若新北的3400戶公宅都沒人住，那北市的5萬戶公宅就合理？
「好吧，當神真好，我們大家繼續當神經病看大神繼續發神經吧。」羅智強表示，其大概知道柯陣營會以北市人口不會掉來回應，但事實上羅指出，去年台北市人口就遷出19,116人，代表著市民已經用腳投票；而柯市長卻還沾沾自喜，批別的地方蓋公宅是「神經病」只因「人口會掉」，讓他無奈地說出，「我也是醉了…」
(中時電子報)
文章來源：羅智強臉書全文
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