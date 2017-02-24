清泉崗染毒案 校級軍官呈陽性反應
國軍清泉崗基地染毒案層級向上發展，恐有少校級軍官涉毒！國民黨立委曾銘宗今天在立法院詢問國防部副部長鄭德美，清泉崗基地驗尿呈陽性反應的軍人，有沒有軍官級？鄭德美表示，有少校的驗尿呈陽性反應。
曾銘宗詢問現在驗尿呈陽性反應的20人當中，是軍官？士官？還是士兵？鄭德美起先表示，目前為止還在司法調查當中，名單他都有，但是不能給，「不過層級還沒到軍官。」曾銘宗強調，現在是在國會殿堂上，要求鄭德美吐露實情。
鄭德美說，驗尿呈現陽性反應者，大多是因為吃過內含特殊成分的感冒藥、止痛劑，不過以上證據都交給地檢署，國防部不做任何評論。曾銘宗再三逼問，鄭德美才表示，「有校級軍官驗尿呈陽性反應，是少校。」
行政院長林全則表示，全案還在偵查中，很多事情還沒釐清，很多人就算驗尿呈陽性反應，但不代表一定是吸毒，可能是近期吃過感冒藥感冒藥，希望在案情釐清之前不要影射。
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(中時)
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