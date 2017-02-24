清泉崗毒品案 尚有200多名休假者待驗
清泉崗機場毒品丟包案，檢方要求營區內2500多名官兵必須全部驗尿，今天完成營區內初驗，還有200多名休假在外還未歸營者未採驗，將待其返回營區後再驗。目前初驗查出26人有毒品陽性反應，將再複驗，3月1日正式公布複驗結果。
台中地檢署指出，現已將營區的監視器畫面扣回，先由憲兵隊進行解讀後，再勘驗。另外，也將51包查扣的小包裝毒品進行採集指紋，但尚無所獲。
外界質疑檢方和軍方對於此案的偵辦不同調，檢方澄清，「絕無此事！」但對於初驗人數到底有多少人？完成進度？卻是一變再變。
檢方今天下午再向軍方詢問後，才確定全營區2500多人，今天已經完成在營區2200多人的初驗，還有200多名休假、未歸營者待檢驗，但是休假族群中是否可能其中就有與案件有關而「故意拖延」者，檢方不願先下定論，強調會按程序完成初驗。
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(中時)
關鍵字：清泉崗機場毒品丟包案、驗尿、毒品
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