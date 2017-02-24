懷疑男友外遇不回家 醋女視訊直播縱火

阮女懷疑男友另結新歡，竟縱火直播嚇男友。(林郁平翻攝)

阮女將男友衣物、棉被點火燃燒，並視訊直播給男友看，所幸火勢0及時被撲滅未釀成災害。(林郁平翻攝)

34歲越南籍阮姓女子，前晚9時許因不滿39歲王姓男友遲不返家，一氣之下竟在家以視訊電話燒男友的衣物給他看，嚇得男友在電話另一頭叫她趕緊滅火，不料，火勢一發不可收拾，鄰居趕緊通知消防局到場灌救，所幸未造成傷亡，阮女事後被警方依縱火罪嫌送辦。

警方調查，阮女來台已13年並取得身分證，與男友住在塔悠路的租屋處。前晚阮女在樓下超商等男友下班回家，並打電話不斷催促，經苦等了2小時男友才返回，但2人又發生口角，男友氣得說要加班即掉頭就走。

阮女回家越想越氣，懷疑男友另結新歡，居然將男友的衣物、棉被等放置客廳點火，還視訊直播縱火過程給男友看。阮女供稱，原先只想嚇嚇男友，沒想到火勢一發不可收拾，她拿拖把想將火打熄不成，又試圖拿滅火器滅火，但因不會使用，才趕緊向鄰居求援，對自己一時衝動差點闖下大禍，阮女表示後悔不已。

(中時)