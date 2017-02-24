走古道 感受布農族歷史

險象環生。(楊漢聲翻攝)

盼望能修復步道。(楊漢聲翻攝)

族人舉辦儀式迎接。(楊漢聲攝)

花蓮縣卓溪鄉公所與行政院東部聯合服務中心，舉辦為期10天的八通關越嶺古道探勘計畫，包括玉山國家公園人員、卓溪布農族協作員等12人，經過十天九夜的步行，經歷了下切、高繞、攀岩、高山症等挑戰後，23日中午平安抵達終點南投縣東埔登山口， 24日早上返抵卓溪鄉公所，年輕的布農族人說，走在古道聽著長者口述歷史，猶如時光倒流身入其境，親身體驗並傳承布農族精神。

玉山國家公園早期為布農族傳統領域，日治時期族人遭受日本人多次驅離，因而在1915年發動反抗政府的「大分事件」，其事發地為「八通關越嶺古道」的大分駐在所，此古道代表著指標性歷史意義與布農族人長達十多年的抗日歷程。呂必賢因此和許傳盛一同發起探勘與紀錄活動，進行完整的八通關越嶺古道探勘紀錄，除了留下完整的歷史資料，也希望能藉由詳細的路段狀況紀錄，成為修繕的依據，朝向開放步道的方向努力。

(中時)