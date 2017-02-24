228雙駕駛上路 交長：異地待命非隨車
交通部長賀陳旦今天對二二八連假雙駕駛上路表示，規劃替代或輪替駕駛在合理遊程下，至另外一個景點待命不是在車上；並將在1個月內召回5000輛未經翻滾測試遊覽車加強檢驗。
雙駕駛二二八連假上路，記者詢問，業者反映不可能兩位駕駛都在車上，賀陳旦表示，這點他完全同意，確實當第二人在車上，不能叫做休息，變成工時比另一位駕駛長，交通部的規劃在合理的遊程下，真的需要替代或輪替駕駛，就在另外一個點待命，不是在車上，有找業者溝通。
親民黨團總召李鴻鈞日前表示，10年來大客車事故累積造成460人死亡，現還有近5000輛未經翻滾測試的遊覽車在路上跑。
賀陳旦下午在立法院受訪表示，也是可以用模擬代替實車翻滾，這5000輛10年以上的遊覽車，「確實在當初的法規，比較完全沒有用最新法規的要求」，未來為了確保整輛車子在安全的機電下，會在1個月內分別召回加強檢驗，沒有特別要求車輛做翻滾測試。
他說，翻滾測試1次就壞1輛車，這件事情在這個時候，恐怕應該務實的看，只要安全上沒有特別顧慮，今後在服務上可能限制，如山區或陡坡不要做服務，對消費者有雙重保障。1060224
(中央社)
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