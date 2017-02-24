安倍妻捲入學校買地疑雲 急斷關係

日本首相安倍晉三之妻安倍昭惠已與1所小學斷絕關係，這所學校的老闆以最低價買入國有土地遭猛烈抨擊，因此引起的公憤正快速演變為令安倍頭痛的政治問題。

路透社報導，日本關西大阪市的教育機構森友學園同時也經營了1所幼稚園，根據日本傳統和文化來宣揚愛國主義。這個機構計畫在今年4月開設1所小學，並由安倍昭惠擔任榮譽校長。

森友學園理事長籠池泰典也是日本民族主義遊說團體「日本會議」的大阪分會負責人，該團體與安倍及其內閣有著密切關係。

安倍今天因此事而在國會1個委員會遭到嚴厲質詢，他表示妻子曾拒絕擔任榮譽校長，但因學校已當著學生家長的面宣布此事而接受。

他說：「儘管如此，她認為若繼續擔任此一職位，將對學生及家長不利，因此她已告訴他們，她將辭職。」（譯者：中央社廖禹揚）1060224

(中央社)