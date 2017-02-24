VX數分鐘奪命 人類製造最致命化武之一

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北韓領導人金正恩同父異母的哥哥金正男在馬來西亞遭毒殺，嫌犯使用的是人類製造最致命化武之一的VX神經毒劑。專家表示，只要10毫克或僅一滴VX神經毒劑，數分鐘就能奪命。

VX神經毒劑的結構和觸感像機油，1950年代在英國研製而出，能在數分鐘內使人痙攣、失去意識、癱瘓及呼吸衰竭。

此神經毒劑的唯一已知用途是化學戰劑，已被聯合國列為大規模毀滅性武器。

美國加州蘭德公司（RAND Corporation）國防研究人員班奈特（Bruce Bennet）表示：「你能將VX神經毒劑視為殺蟲劑或類固醇，這是種異常毒的物質。只要讓皮膚接觸10毫克或1/3滴，就能取人性命。」

馬來西亞警方今天表示，在金正男的遺體驗出VX神經毒劑，正在調查此毒劑如何進入大馬。

路透社報導，1980年代兩伊戰爭期間，VX和其他神經毒劑據信在化學戰遭到使用。2015年敘利亞一處軍事研究地被發現有微量VX和另一種神經毒劑沙林，但未向全球化武監督機構申報。

VX神經毒劑具持久性，效力已知比沙林和其他神經毒劑強大許多。沙林會自皮膚表面揮發，但VX不會。

VX神經毒劑難以生產，但眾所皆知有部分國家製造且仍持有它。美國和俄羅斯就仍有儲備一些VX神經毒劑。

南韓分析家指出，沙林和VX神經毒劑是北韓化武計畫中的重點。平壤對此予以否認。（譯者：中央社蔡佳伶）1060224

(中央社)