VX數分鐘奪命 人類製造最致命化武之一
北韓領導人金正恩同父異母的哥哥金正男在馬來西亞遭毒殺，嫌犯使用的是人類製造最致命化武之一的VX神經毒劑。專家表示，只要10毫克或僅一滴VX神經毒劑，數分鐘就能奪命。
VX神經毒劑的結構和觸感像機油，1950年代在英國研製而出，能在數分鐘內使人痙攣、失去意識、癱瘓及呼吸衰竭。
此神經毒劑的唯一已知用途是化學戰劑，已被聯合國列為大規模毀滅性武器。
美國加州蘭德公司（RAND Corporation）國防研究人員班奈特（Bruce Bennet）表示：「你能將VX神經毒劑視為殺蟲劑或類固醇，這是種異常毒的物質。只要讓皮膚接觸10毫克或1/3滴，就能取人性命。」
馬來西亞警方今天表示，在金正男的遺體驗出VX神經毒劑，正在調查此毒劑如何進入大馬。
路透社報導，1980年代兩伊戰爭期間，VX和其他神經毒劑據信在化學戰遭到使用。2015年敘利亞一處軍事研究地被發現有微量VX和另一種神經毒劑沙林，但未向全球化武監督機構申報。
VX神經毒劑具持久性，效力已知比沙林和其他神經毒劑強大許多。沙林會自皮膚表面揮發，但VX不會。
VX神經毒劑難以生產，但眾所皆知有部分國家製造且仍持有它。美國和俄羅斯就仍有儲備一些VX神經毒劑。
南韓分析家指出，沙林和VX神經毒劑是北韓化武計畫中的重點。平壤對此予以否認。（譯者：中央社蔡佳伶）1060224
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。