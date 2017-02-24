考試院人事同意權 蔡英文 ：儘速完成年改工作

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立法院今行使考試院人事同意權案投票，同意考試院副院長被提名人李逸洋、考試委員被提名人陳慈陽的人事案。總統府發言人黃重諺下午表示，考試院主管最重要的年金改革方案及相關方案，能加速推動腳步，儘速完成相關改革工作。

此外，考試院今天也表示，預定於3月2日辦理副院長交接，其所遺公務人員保障暨培訓委員會主任委員一職，考試院已報請總統核派由郭芳煜接任，郭芳煜為前勞動部部長。

國會通過人事同意權，總統蔡英文表示感謝，也期待新任考試院副院長及新任委員就任後，考試院主管最重要的年金改革方案及相關方案，能加速推動腳步，儘速完成相關改革工作。

(中時)