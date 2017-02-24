新聞深喉嚨》空軍重鎮滿地毒 還能打仗嗎？

古有鴉片，今有安毒，國軍到底還能不能打仗？台中空軍清泉崗基地日前發現27小包安非他命被丟包在停機坪附近，軍方立即對基地3000名官兵進行驗尿篩檢，檢方23日公布最新調查結果，已有20人初驗呈現陽性反應；此外，丟包的毒品數量也愈撿愈多，22日增至40包，23日再撿到11包，總數高達51包，初驗為安非他命，已送鑑定確認成分。而眼看這醜聞越鬧越大，國防部長馮世寬23日萬堅要求除清泉崗之外，陸海空三軍底下曾有吸毒傾向或紀錄的「義務役」、「軍事訓練役」官兵，都要再次驗尿。問題來了，為何只有「義務役」與「軍事訓練役」要驗尿？「志願役」呢？而更扯的是，竟然還有民進黨立委在扯前朝，民進黨立委蔡適應說，這是長期累積下來的結果，不是蔡總統上任才發生；所有數據顯示，台灣使用毒品問題過去7、8年來飆高，是前總統馬英九任內沒有做好。顆顆，了不起。負責！

清泉崗基地對於中華民國空軍，對於台海防衛作戰的重要性不在話下，怎麼會淪為安毒「淹腳目」的毒窟？如今偵辦指向三個方向：其一是營區內有毒品販運，但不小心遺落，為了滅證，索性全部脫手；二是軍中鬥爭陰謀論，有人故意在營區亂丟毒品，要讓相關主官管丟烏紗帽；三則是因為清泉崗機場實在太大，出入民人又多又複雜，可能不慎遺落。國防部長馮世寬23日說，懷疑這些毒品可能都是「一個人」帶進來的，但不管幾個人，難道這麼重要的軍事基地，門禁形同虛設？今天是毒品「害人害己」，哪天是敵人恐怖攻擊，亂丟「炭疽熱」之類的毒物呢？

24日上午，主計總處端出了熱騰騰的數據，首度公布了「工業及服務業本國全時受僱員工薪資統計」，2016年受僱正職上班族平均薪資，含獎金、加班費等為5萬1241元，是可追溯調查以來10年新高！經常性薪資為4萬1074元，同樣是10年新高！但這數字隨即引來一片罵聲，有人質疑：「我跟郭台銘平均月薪也有上千萬元」；有人罵：「薪資平均51k，夫妻平均一顆睪丸」。而同一份資料還有另一個數據值得注意，若考慮同期物價，實質薪資為4萬8755元，反較前年下滑0.67%，國人的日常生活，是不容忽視地變得更辛苦了啊！

行政院院會23日通過《產業創新條例》修正案，號稱有所謂「四大亮點」，或是「六大亮點」，包括為了透過國營事業帶動國內民間投資，規定「國營事業應編列一定比例預算，進行創新研發」等等。但是，「魔鬼藏在細節裡」，這部《產創條例》明訂未來國營事業因研發合作或委託研究，將「不適用政府採購法」，新研發成果歸屬與運用「不受國有財產法限制」。且經濟部、交通部、財政部下轄國營事業，未來均適用《產創條例》。換句話說，只要一句「新創」，未來從國庫搬錢可以不受「政府採購法」限制，即使有了成果也不受「國有財產法」規範，那到底要如何避免有人中飽私囊，私相授受，把「國產變私產」的弊端？這「搬錢」吃相會不會太難看了點？民進黨到底想幹嘛？但不得不說，民進黨真的比國民黨聰明多了，轉成「黨產」會被追討，轉成「私產」不就得了？

中國大陸發布「禁煤令」，從2月19日起執行至12月31日，停止從北韓輸入煤炭。有分析指出，應該是與近日北韓試射彈道導彈，再加上金正男在馬來西亞遇刺身亡，惹惱了中國大陸有關！北韓煤田主要分佈在首都平壤周邊，主要是無煙煤，東北部的鹹鏡北道也有分佈，主要是煙煤。總探明煤炭儲量140億噸，可開採量為90億噸。北韓煤炭出口，99.8%是無煙煤，99.8%都出口到中國大陸。2016年，出口量2242萬噸，換來11.85億美元外匯，一但被禁幾乎無可彌補。值得注意的是，過去聯合國對北韓實施經濟制裁，中國大陸經常不配合，還施以援手，這回卻改採嚴厲手段，動機與時機，有什麼玄機？而北韓官媒「朝中社」23日也以罕見口吻，以「不點名」的形式批評中國大陸「隨波逐流」，「迎合美國」，被逼急了的金正恩，還會幹出什麼驚人之舉？

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(中時電子報)