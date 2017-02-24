恆春民宅火警 屋主遭活活燒死

消防人員在半小時內撲滅火勢，避免火災蔓延。（周綾昀翻攝）

平房被燒得焦黑，屋主在房間門口被發現時，已無生命跡象。（周綾昀翻攝）

今日下午4時2分，屏東恆春鎮龍泉路上的1樓平房住宅，不知何故起火燃燒，恆春、墾丁、及車城消防隊員，共7車17人於10分抵達現場灌注搶救，火勢雖在27分熄滅，但卻在房間門口發現62歲屋主，全身約80%三度燒燙傷，失去生命跡象，目前已送往恆春旅遊醫院急救。

(中時)