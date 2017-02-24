雲林撲殺1.8萬隻紅羽土雞、750隻種鵝
雲林縣政府今天表示，全國家禽運輸和屠宰解禁，但是縣內2禽場紅羽土雞1萬8000隻，以及種鵝750隻，確診感染高病原性H5病毒，下午進行撲殺作業，並追查感染途徑。
根據中央社報導，雲林縣動植物防疫所長廖培志表示，雲林至今確診感染禽流感25處禽場，呈現H5陽性反應，其中絕大多數是養雞場。不過，今天縣內卻驗出水禽類的鵝隻感染首例。
廖培志指出，這處感染禽流感養鵝場，飼養750隻種鵝，日前出現產蛋量下降、食慾不振等症狀，於是主動通報採樣送驗，結果H5陽性反應，採取撲殺作業，由於先前並非禽流感案例，將追查感染途徑。
廖培志表示，至今感染確診禽場都是散點分布，未見大規模爆發，禽場做好自主管理、注意保溫措施、圍網隔絕野鳥、車輛人員進出管控及消毒等，是防疫基本動作。
(中時電子報)
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