中國證監會擬為部分螞蟻金服、奇虎360等大型的科技公司插隊上市
據路透引述消息人士稱，中國證監會正在考慮為部分國內大型的科技公司上市提供「快捷通道」，幫助這些公司申請上市可以「插隊」，並激勵國內證交所，而其中，螞蟻金服、眾安保險、奇虎360等公司或在受益之列。分析認為，中國此舉是想讓大型科技公司留在國內上市，有「肥水不落外人田」用意。
對於想要在滬深兩市IPO的企業來說，監管機構對審批的嚴格控制是一個障礙。700多家公司在排隊等候批准，一般都要等上18個月，而兩年以上的等待時間相當普遍，這使得中國市場難以吸引需要資金協助擴張的科技公司。
消息人士稱，證監會已經與科技公司會談好幾個月，但尚未作出是否允許快速審核的最後決定。
因部分科技類企業紛紛在美上市，包括阿里巴巴、百度、京東在內的中國重要科技公司，都在紐約證交所和納斯達克證交所上市，中國本土投行已經將大筆生意拱手讓出。而中國國內的IPO加速將意味著百萬收入的回歸國內市場。
2016年，螞蟻金服B輪融資金額45億美元，在融資交易中公司被估值為600億美元。作為非上市互聯網公司巨頭，螞蟻金服的上市一直受外界期待。但其官方從未公開討論過上市的具體時間表或者可能的上市地點。
2016年8月，外媒有分析人士稱螞蟻金服最早或將於2017年上半年在香港IPO；2017年2月富比士認為，螞蟻金服今年有望在香港上市，或成中國最大IPO。
(工商)
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