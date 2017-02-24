救國團聽證會 顧立雄：黨國一體就算了嗎
行政院不當黨產處理委員會主委顧立雄今天表示，救國團在轉型成社團法人的過程中，並沒有歸還過去從國家獲得資源，「難道要因為過去是黨國一體的年代，就算了嗎？」
黨產會今天針對救國團是否為國民黨附隨組織舉辦聽證會，釐清救國團自民國41年10月31日成立時起，有無受到國民黨實質控制，或是否曾以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制等問題。
顧立雄在休息時間受訪時表示，在黨國一體年代，經由強人蔣經國的意志，將救國團納入國防部總政治部之下，但很明顯救國團並不是正式的政府機關，編在總政治部底下，是為對其實施人事和經費的控制。
顧立雄表示，救國團突然有一天轉成社會運動團體，甚至登記為社團法人，但在這之前獲得挹注的資源，沒有順勢回歸政府，本來是國家資源，卻成為少數人控制的團體資產。如何讓這些資產回到正確的位置，就是本次聽證會要思考辯證的問題。
顧立雄說，這次聽證會中，救國團邀請的學者傾向認為那是因為過去是黨國一體的年代、是法治不好的年代，「那這樣就算了嗎？就不再去探討了嗎？」
聽證會中，有學者指出，救國團在民國78年登記為社團法人之前如何取得資產，黨產會與救國團都沒有提出說明，對此顧立雄回應，「時間是轉型正義最大的敵人，這就是最具體的彰顯」，因時代久遠，黨產會正努力向國防部調閱與整理資料，從追蹤金流的觀點來看，除了關注78年前的狀況，更應關注救國團隸屬於國防部的41年到58年間的情形。
另外，對於內政部105年曾發函給立法院，表示救國團並非國民黨附隨組織，顧立雄認為，這與黨產會要依照黨產條例認定的部分，沒有什麼瓜葛。
媒體詢問，國民黨行管會主委邱大展指顧立雄曾為國民黨員，顧立雄回應，「我們都曾在某些階段被要求加入國民黨」。1060224
(中央社)
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