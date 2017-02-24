防道路結冰釀事故 合歡山公路夜間封閉

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強烈大陸冷氣團影響，若華南水氣配合，高山有降雪機會，公路總局今天宣布，合歡山公路今天晚間到明天清晨，預警封閉。

交通部公路總局第二區養護工程處今天表示，依據中央氣象局氣象發布情資，山區入夜後逐漸降溫，省道台14甲線29公里處昆陽，到33公里處的合歡山遊客中心路段，路面易降雪結冰。

第二區養護工程處表示，台14甲線18公里處南投縣翠峰到41公里處花蓮縣大禹嶺路段，今天晚間9時到明天上午7時，實施道路預警性封閉，明天再視天候及道路狀況，決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行，道路封閉期間造成用路人不便請見諒。

二工處呼籲用路人，雪季期間山區道路路況難掌握，若非必要勿進入山區道路，並隨時注意公路兩側設立的公路資訊看板(CMS)所提供的最新交通管制、防災資訊，或利用公路總局省道即時路況系統、收聽警廣，掌握最新路況。

另外，第二區養護工程處昨天晚間已預先啟動雪災緊急應變小組，公路保全進駐台14甲線，鏟雪車則已在松雪樓待命，盡力確保交通順暢。1060224

(中央社)