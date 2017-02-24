兩性薪資差距縮小 同酬日前進2天
勞動部今天公布106年的同酬日是2月21日，比去年2月23日前進2天，顯示台灣兩性薪資差距持續縮小。
所謂的同酬日指的是據行政院主計總處「受僱員工薪資調查」，以當年兩性平均時薪差距計算自隔年1月1日起女性需增加的工作日數。
勞動部說，105年的女性平均時薪為新台幣264.6元，為男性307.7元的86.0%，兩性薪資差距為14.0%，換言之，女性較男性需多工作52天。（兩性薪資差距14.0％Ⅹ365日曆天≒52天），才能達到整年總薪資相同。
因此今年的同酬日為2月21日，較去年2月23日向前推進2天，兩性薪資差距持續縮小。
根據勞動部統計，近10年台灣兩性平均時薪差距由95年18.8%下降至105年14.0%，亦即女性需增加工作天數由69天減少至52天，兩性平均薪資差距縮小4.8個百分點及減少17個工作天數。
跟國際上相比，勞動部說，105年台灣為14.0%低於日本32.8%、韓國31.8%(104年)及美國18.1%。依增減幅度觀察，近10年來台灣的減幅也最大，縮小4.8個百分點，其次為日本縮小4.1個百分點，韓國縮小2.5個百分點，美國縮小1.1個百分點。1060224
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。