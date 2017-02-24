兩性薪資差距縮小 同酬日前進2天

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勞動部今天公布106年的同酬日是2月21日，比去年2月23日前進2天，顯示台灣兩性薪資差距持續縮小。

所謂的同酬日指的是據行政院主計總處「受僱員工薪資調查」，以當年兩性平均時薪差距計算自隔年1月1日起女性需增加的工作日數。

勞動部說，105年的女性平均時薪為新台幣264.6元，為男性307.7元的86.0%，兩性薪資差距為14.0%，換言之，女性較男性需多工作52天。（兩性薪資差距14.0％Ⅹ365日曆天≒52天），才能達到整年總薪資相同。

因此今年的同酬日為2月21日，較去年2月23日向前推進2天，兩性薪資差距持續縮小。

根據勞動部統計，近10年台灣兩性平均時薪差距由95年18.8%下降至105年14.0%，亦即女性需增加工作天數由69天減少至52天，兩性平均薪資差距縮小4.8個百分點及減少17個工作天數。

跟國際上相比，勞動部說，105年台灣為14.0%低於日本32.8%、韓國31.8%(104年)及美國18.1%。依增減幅度觀察，近10年來台灣的減幅也最大，縮小4.8個百分點，其次為日本縮小4.1個百分點，韓國縮小2.5個百分點，美國縮小1.1個百分點。1060224

(中央社)