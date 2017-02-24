川普又指操縱匯率 陸低調盼客觀看待

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針對美國總統川普接受路透訪問時仍指責北京操縱匯率，中國大陸外交部發言人耿爽今天說，中方無意用人民幣貶值獲得出口優勢，希望「有關方面」客觀、正確看待人民幣匯率問題。

中國大陸外交部下午舉行例行記者會，耿爽在回答媒體提問時，作上述傾向低調的表示。

耿爽說，中國大陸將繼續推進人民幣匯率形成機制改革，同時保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

他表示，中國大陸無意透過競爭性的貨幣政策，獲取貿易上的優勢，也無意透過人民幣的貶值，獲得出口上的優勢，而人民幣也「不存在持續貶值的基礎」。

耿爽說，希望「有關方面」客觀、正確、全面地看待人民幣匯率問題，多做「有利於雙方互信與合作的事情」。1060224

(中央社)