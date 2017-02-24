緬甸陸企遇襲 陸：要求緬方懲處肇事者

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針對緬甸陸企遭當地民眾襲擊，中國大陸外交部發言人耿爽今天說，中國大陸駐緬甸大使館已要求緬方依法懲處肇事者，並指緬甸承諾將依法保護陸企和員工安全和合法權益。

中國大陸外交部下午舉行例行記者會，耿爽在回答媒體提問時，作上述表示。

耿爽說，中國大陸駐緬甸大使館23日已向緬甸外交部、內政部、仰光省政府負責人提出交涉，要求緬甸立即採取有效措施，確保當地中國大陸公民的人身安全和陸資企業的財產安全，依法懲處肇事者。

他表示，緬甸政府承諾會依法保護當地陸企和人員的安全和合法權益，並將儘速處理有關問題。

耿爽說，中國大陸駐緬甸大使館工作人員也前往這家遭襲擊的服裝廠探望員工，並敦促緬甸有關執法部門儘快恢復現場秩序。館方並將全力維護中國大陸公民和陸企在緬甸的合法權益。1060224

(中央社)