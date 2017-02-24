二二八事件 台灣人曾在南京請願

二二八事件當中，外界關注的目光大多在台灣島內發生的事情，但其實當時在中國的台灣人也有許多聲援行動，甚至曾前往南京請願，可惜並未被政府重視。

二二八事件今年屆滿70週年，中央研究院台灣史研究所跟財團法人二二八事件紀念基金會合作，舉辦「紀念二二八事件70週年學術研討會」。

研討會中，中研院台史所研究員許雪姬發表的論文「戰後北平、上海等地方台灣人團體成立及在二二八事件中的聲援行動」，探討當時在中國的台灣人的反應跟請願。

許雪姬說，當時各地的台灣人展開多元團體的建立，像是天津台灣同鄉會、台灣旅滬同鄉會、台灣重建協會上海分會等，在戰後協助台灣人及時且安全返鄉；解除「偽產業處理局」頒訂的「關於朝鮮人及台灣人產業處理辦法」沒收台灣人的產業；跟援救依「懲治漢奸條例」而被捕的台灣人。

許雪姬指出，這些在中國的台灣人在二二八事件爆發後組成後援會，並發表「為台灣二二八慘案告全國同胞書」，並到南京向中央各部會、國民黨部跟參政會請願，也曾召開記者會發表意見。

許雪姬說，在陳儀去職後，這些在中國的台灣人主張省長可由台灣人擔任、組成委員會到台徹查慘案發生原因、調查傷亡人數、懲辦肇事官員等當時台灣人不敢說的聲音，但可惜仍不被政府所接受。1060224

(中央社)