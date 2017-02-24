二二八事件 台灣人曾在南京請願
二二八事件當中，外界關注的目光大多在台灣島內發生的事情，但其實當時在中國的台灣人也有許多聲援行動，甚至曾前往南京請願，可惜並未被政府重視。
二二八事件今年屆滿70週年，中央研究院台灣史研究所跟財團法人二二八事件紀念基金會合作，舉辦「紀念二二八事件70週年學術研討會」。
研討會中，中研院台史所研究員許雪姬發表的論文「戰後北平、上海等地方台灣人團體成立及在二二八事件中的聲援行動」，探討當時在中國的台灣人的反應跟請願。
許雪姬說，當時各地的台灣人展開多元團體的建立，像是天津台灣同鄉會、台灣旅滬同鄉會、台灣重建協會上海分會等，在戰後協助台灣人及時且安全返鄉；解除「偽產業處理局」頒訂的「關於朝鮮人及台灣人產業處理辦法」沒收台灣人的產業；跟援救依「懲治漢奸條例」而被捕的台灣人。
許雪姬指出，這些在中國的台灣人在二二八事件爆發後組成後援會，並發表「為台灣二二八慘案告全國同胞書」，並到南京向中央各部會、國民黨部跟參政會請願，也曾召開記者會發表意見。
許雪姬說，在陳儀去職後，這些在中國的台灣人主張省長可由台灣人擔任、組成委員會到台徹查慘案發生原因、調查傷亡人數、懲辦肇事官員等當時台灣人不敢說的聲音，但可惜仍不被政府所接受。1060224
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。