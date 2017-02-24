配合環狀線施工　台64線部分路段夜間雙向封閉

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配合捷運環狀線工程，台64板橋段雙向道路夜間將施工封閉。（台北市政府捷運工程局北區工程處提供）

配合捷運環狀線工程，台64板橋段雙向道路夜間將施工封閉，於2月25日和3月4日、11日、18日共四天晚上11時到隔天6時封閉，以配合板橋區民生路3段與文化路1段路口附近的鋼箱梁吊裝作業。

施工單位表示，第一階段管制為本月25日晚上11時到隔天6時，封閉台64高架快速道路「雙向」車道（江翠匝道至板橋萬板路匝道間）及大漢橋上台64線往中和方向引道，調撥平面道路維持雙向通行。

施工單位表示，往八里方向下萬板匝道行駛平面道路，改由環河西路上台64線；往新店方向下江子翠匝道接新北環快行駛平面道路(縣民大道)，大漢橋往中和方向請改由中和二匝道上台64線；平面的民生路3段（四維路128巷至文化路間）往中和方向車道全部封閉，改由往新莊方向調撥車道雙向通行。

第二階段為3月4日，封閉台64高架快速道路往新店方向車道（江翠匝道至板橋／萬板路匝道間）及下板橋匝道外，餘均可通行，平面調撥車道如第一階段。

第三、四階段分別為3月11日、18日，封閉區域除管制台64高架快速道路往新店方向下板橋匝道（四維路口）外，其他均可通行。

施工單位呼籲用路人減速慢行，並依指標改道漢生東（西）路、縣民大道、國光路等替代道路，或由新海橋、台64線前往中和、新莊地區，以避開壅塞路段，並請駕駛人配合現場交通指揮。

(中時)