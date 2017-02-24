中國保監會公布前海人壽做出行政處罰

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華爾街見聞報導，中國保監會公布前海人壽股份有限公司違法事實，包括編制提供虛假資料的行為、違規運用保險資金的行為等

保監會指出，一是權益類投資比例超過總資產30％後投資非藍籌股票；二是辦理T+0結構性存款業務；三是股權投資基金管理人資質不符合監管要求；四是未按規定披露基金管理人資質情況；五是部分項目公司借款未提供擔保。

近年來，隨著保險市場快速發展，激進投資、集中舉牌、一致行動人併購等跨行業跨領域的新問題新情況開始顯現。對此，保監會及時對有關公司採取了暫停開展新業務、暫停申報新產品、暫停股票投資、約談相關責任人等一系列監管措施，並對前海人壽保險公司派出專項檢查組開展現場檢查。

(工商)