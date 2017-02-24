敍利亞汽車炸彈爆炸 至少45死

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敍利亞反對派在巴卜遭遇IS軍隊，24日巴卜附近發生汽車炸彈爆炸造成軍隊及平民死亡。（圖取自半島電視台）

敘利亞北部城市巴卜（Al-Bab）附近24日發生一起自殺式汽車炸彈爆炸襲擊，至少45人在襲擊中喪生，另有數10人受傷。

美聯社及法新社報導，這是一起自殺汽車炸彈襲擊事件，死亡者多數為敍利亞反對派軍人（自由敘利亞軍）及平民，爆炸發生前，IS軍隊才被驅離出巴卜。

半島電視台報導，自殺汽車炸彈鎖定目標是敍利亞反對派軍隊的一處檢查哨，一共造成45死數10傷。

(中時電子報)