新莊新樹路鐵皮工廠大火 烈焰沖天

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新莊新樹路鐵皮工廠傳出火警。（新北市政府消防局提供）

新莊新樹路鐵皮工廠傳出火警。（新北市政府消防局提供）

新北新莊區新樹路連棟鐵皮工廠，24日下午1時49分傳出火警，警消趕到場時已延燒2間廠房，幸無人受困，共計派出共20分隊1中隊2大隊、各式救災車64台、警消196人到場救援，下午3時19分許火勢控制，並於46分撲滅火勢並進行殘火處理。

(中時)