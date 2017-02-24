禁令一解就破功？花蓮出現2例H5N6禽流感

圖為嘉義縣布袋鎮一處養鵝場有鵝隻異常死亡，嘉義縣家畜所採樣送驗，因已出現典型禽流感症狀，避免疫情可能擴散，23日採預防性撲殺，共撲殺3366鵝隻。（中央社/嘉義縣家畜所提供）

全國禁運禁宰7天禁令到期，今（24）日禁令一解就「破功」，花蓮2鴨場傳出確診H5N6亞型高病原性禽流感（HPAI）。農委會強調並非「破功」，而是將殘存案例清除乾淨，「以後還會有其他案例」，不過考量7天禁令達到成效，禁令照解，並加強管控。

由於鴨隻染病的臨床症狀不足，因此強制要求上市前全數進行檢驗，本次在花蓮縣鳳林鎮2鴨場發現的H5N6案例，就是上市前進行的檢驗，18日晚間送檢，21日初篩為陽性，今早確診為H5N6。

禁令一解就爆出新染病案例，也讓外界質疑農委會防堵疫情「破功」，農委會副主委黃金城回應，本來就不可能單靠7天禁令就將病毒全數清除，這是預期之內的狀況，不是「破功」，以後恐怕還會有殘存的案例陸續出爐，特別是鴨隻。

黃金城說，目前鴨場每日送屠宰約30場，因此每日至少篩檢30場以上，評估全國3000多場鴨場，會在5月底前全數檢驗完成，5月底前仍維持鴨隻上市都須全數檢測。

農委會認為，7天禁令已達到預期成效，除非遇到雞隻也染病，疫情全面擴散，否則目前沒有再實施的打算，會先以點狀的案例逐一清理為主。此外也會加強管控，H5N6案例場周邊半徑1公里內禽場移動管制採樣送驗、半徑3公里內禽場加強訪視，半徑5公里內鴨場移動管制採樣送驗，管制場需檢驗禽流感陰性後，才能解除移動管制。

(中時)