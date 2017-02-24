禁令一解就破功？花蓮出現2例H5N6禽流感
全國禁運禁宰7天禁令到期，今（24）日禁令一解就「破功」，花蓮2鴨場傳出確診H5N6亞型高病原性禽流感（HPAI）。農委會強調並非「破功」，而是將殘存案例清除乾淨，「以後還會有其他案例」，不過考量7天禁令達到成效，禁令照解，並加強管控。
由於鴨隻染病的臨床症狀不足，因此強制要求上市前全數進行檢驗，本次在花蓮縣鳳林鎮2鴨場發現的H5N6案例，就是上市前進行的檢驗，18日晚間送檢，21日初篩為陽性，今早確診為H5N6。
禁令一解就爆出新染病案例，也讓外界質疑農委會防堵疫情「破功」，農委會副主委黃金城回應，本來就不可能單靠7天禁令就將病毒全數清除，這是預期之內的狀況，不是「破功」，以後恐怕還會有殘存的案例陸續出爐，特別是鴨隻。
黃金城說，目前鴨場每日送屠宰約30場，因此每日至少篩檢30場以上，評估全國3000多場鴨場，會在5月底前全數檢驗完成，5月底前仍維持鴨隻上市都須全數檢測。
農委會認為，7天禁令已達到預期成效，除非遇到雞隻也染病，疫情全面擴散，否則目前沒有再實施的打算，會先以點狀的案例逐一清理為主。此外也會加強管控，H5N6案例場周邊半徑1公里內禽場移動管制採樣送驗、半徑3公里內禽場加強訪視，半徑5公里內鴨場移動管制採樣送驗，管制場需檢驗禽流感陰性後，才能解除移動管制。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。