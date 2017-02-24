醉漢發酒瘋 放火燒自家棉被波及6機車
今（24日）清晨5時許，40歲楊姓男子在新北市板橋區住處酒後發酒瘋，點燃瓦斯罐焚燒掛在自家門前的棉被，因火勢蔓延太快，波及鄰居停放的6輛機車，鄰居發現立即持滅火器將火勢撲滅，楊男也被嚇到酒醒，在牽移機車和幫忙滅火時，造成自己雙手輕微灼傷，6輛機車則部分受損。
警方獲報到場，楊嫌坦承縱火，但因太醉，已不記得為何要放火，現在只感到內心很不安。警方對楊嫌進行酒測，酒測值高達0.82毫克。
鄰居表示，楊嫌經常酒後吵鬧，算街坊頭痛人物。楊母則說，兒子離婚後工作不穩定，常說壓力大，酒後就愛發脾氣，對於波及鄰居感到抱歉，會賠償機車修理費用。
警方偵訊後，以公共危險、毀損罪嫌將楊嫌送辦。
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(中時)
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