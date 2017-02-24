陸紀念228 府：史鏡向著別人 錯過反省

中國大陸紀念二二八，總統府發言人黃重諺今天說，歷史是一面鏡子，對著自己是反省，可以知興替。向著別人，甚至扭曲了意義，不但看不到自己，錯過了反省，更蹉跎進步的機會。

另外，黃重諺說，總統蔡英文在二二八當天，上午將出席台北義光教會的二二八追思禮拜，下午出席台北市二二八和平紀念公園的中樞紀念儀式，晚上則參加蕭泰然二二八紀念音樂會。

中國大陸國台辦日前表示，今年將舉辦二二八事件「系列紀念活動」，國台辦發言人安峰山說，「台灣民主自治同盟」23日上午舉辦紀念座談會。

黃重諺今天指出，做為民主國家，台灣人民紀念二二八，最重要的精神就是記取教訓，牢記人民才是國家的主人，牢記自由民主才是立國的基石，有這樣的體認和實踐，政府就不會對人民暴力相向，不同的主張和意見，都會因為被充分包容廣泛討論而終究凝聚成進步的力量，不會成為入人於罪的藉口。

他說，任何一個社會，願意站在這個基礎上討論、深省，並且因此惕勵改革，這樣的紀念與省思才有價值。

黃重諺說，歷史是一面鏡子，對著自己是反省，可以知興替。向著別人，甚至扭曲了意義，不但看不到自己，錯過了反省，更是蹉跎了大好的向著進步走的機會。1060224

(中央社)