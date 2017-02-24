桃園航空城新任董事長 黃適卓接任

我要評比

桃園市政府今天發布人事命令，原桃園航空城公司董事長張昌財因健康因素請辭，新任董事長由前桃園市政府顧問黃適卓接任。

桃園市長鄭文燦表示，張昌財勇於任事，充滿熱情，但因為身體狀況需要長期復健，因此於月前就提出書面辭呈，他也希望新任董事長肩負起航空城計畫招商的重任，落實航空城計畫帶動產業投資的目標。

桃園市政府新聞處長張惇涵表示，新任董事長由黃適卓接任。

張惇涵表示，黃適卓為美國南加州大學公共行政博士，曾擔任過立法委員、考試院公務人員保障暨培訓委員會委員、開南大學副校長以及桃園市政府顧問，經歷豐富、學養俱佳。1060224

(中央社)