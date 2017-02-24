搭機捷到長庚站逛街 腎疾發作送醫

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一名台北市的張姓男子搭乘機場捷運，從台北站到A8「長庚醫院站」，準備到附近購物中心逛街，沒想到腎結石發作，痛苦難耐，反而被桃園捷運警察隊協助就近送往長庚醫院就醫。

桃園捷運警察隊今天表示，36歲張姓張男子上午在A8長庚醫院站的穿堂層廁所前，突然右手扶腰，身體彎曲跪立在地板上，表情相當痛苦，員警見狀後立即向前協助，隨即通知捷運站長通知救護車，將男子送往就近的林口長庚醫院。

警方表示，張男上午從台北車站搭乘捷運，到A8長庚醫院站旁，準備到就近的環球購物中心逛街，沒想到才剛下車就因腎結石發作，身體突然不適，所幸員警及時發現協助就醫。

警方表示，男子原先想要搭機捷到購物中心的計畫，被迫在下一次才能圓夢；所幸經送醫後觀察後，並無大礙，男子也相當感謝警方協助。1060224

(中央社)