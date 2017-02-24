國防部指中藥致驗毒陽性 中醫師怒了

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清泉崗爆發吸毒醜聞，媒體報導國防部官員今天說，依過去經驗，不少初篩呈現陽性反應者，最終發現是中藥、感冒藥導致，引發中醫師強烈不滿，強調驗毒呈現陽性，不可能跟中藥有關。

中醫師公會全聯會秘書長柯富揚今天表示，涉及這次毒品案件的是安非他命，中藥沒有任何文獻會驗出安毒的陽性反應；即便是西醫的感冒藥甘草止咳液、感冒藥水等，成分中含鴉片類的「可待因」、麻黃素衍生物等，也不會驗出安毒的陽性反應。

中醫師公會全聯會理事長陳旺全今天下午發布聲明稿，強調國防部說法根本是以中藥作為掩蓋國軍毒品醜聞案的卸責之詞，缺乏完整論述及臨床實驗，恐引發民眾對於中藥材恐慌與誤解。

陳旺全指出，無論任何中、西藥，都須針對個別病人體質及病況，經中、西醫師診斷開立處方箋後，才能服用。

此外，任何司法偵審機關將毒品案被告尿液等檢體送複驗後，複驗報告所呈現的數據資料，絕對不可能出現與中藥材有關的名稱與數據，至今更無任何醫學文獻指出，服用中藥與毒品檢驗呈陽性反應有關聯性。

他批評，國防部對於國軍毒品醜聞案，不檢討軍紀與革新犯罪預防措施，反把責任推給中醫藥，為此表達強烈抗議，呼籲行政院與監察院主動釐清真相，以維護台灣醫療形象。1060224

(中央社)