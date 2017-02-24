國防部指中藥致驗毒陽性 中醫師怒了
清泉崗爆發吸毒醜聞，媒體報導國防部官員今天說，依過去經驗，不少初篩呈現陽性反應者，最終發現是中藥、感冒藥導致，引發中醫師強烈不滿，強調驗毒呈現陽性，不可能跟中藥有關。
中醫師公會全聯會秘書長柯富揚今天表示，涉及這次毒品案件的是安非他命，中藥沒有任何文獻會驗出安毒的陽性反應；即便是西醫的感冒藥甘草止咳液、感冒藥水等，成分中含鴉片類的「可待因」、麻黃素衍生物等，也不會驗出安毒的陽性反應。
中醫師公會全聯會理事長陳旺全今天下午發布聲明稿，強調國防部說法根本是以中藥作為掩蓋國軍毒品醜聞案的卸責之詞，缺乏完整論述及臨床實驗，恐引發民眾對於中藥材恐慌與誤解。
陳旺全指出，無論任何中、西藥，都須針對個別病人體質及病況，經中、西醫師診斷開立處方箋後，才能服用。
此外，任何司法偵審機關將毒品案被告尿液等檢體送複驗後，複驗報告所呈現的數據資料，絕對不可能出現與中藥材有關的名稱與數據，至今更無任何醫學文獻指出，服用中藥與毒品檢驗呈陽性反應有關聯性。
他批評，國防部對於國軍毒品醜聞案，不檢討軍紀與革新犯罪預防措施，反把責任推給中醫藥，為此表達強烈抗議，呼籲行政院與監察院主動釐清真相，以維護台灣醫療形象。1060224
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。