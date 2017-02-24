陸地方防H7N9 檢出就關活禽市場

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中國大陸H7N9防疫升級。大陸國家衛生和計劃生育委員會表示，已發現H7N9流感病例或活禽市場檢測動物H7N9病原學呈陽性的地市縣，要儘快關閉主城區活禽市場，並嚴格清洗、消毒。

界面新聞今天報導，大陸衛計委日前召開進一步加強H7N9疫情聯防聯控工作視訊會議，對大陸疫情防控工作「再部署、再安排」。

會議指出，2017年1月以來，大陸已有16個省份報告H7N9感染病例和死亡病例。專家預判，「當前疫情可防、可控，但如果不採取堅決果斷措施，疫情將進一步蔓延擴散」。

會議強調，疫情防控要堅持標本兼治，統籌抓好疫情防控。要進一步強化源頭控制，已發現H7N9病例或活禽市場檢測動物H7N9病原學呈陽性的地市縣，要儘快落實關閉主城區活禽市場的措施。

此外，對關閉的活禽市場要嚴格清洗、消毒，根據檢測結果撲殺活禽。同時，繼續嚴格執行活禽市場休市、消毒制度，嚴格管控活禽調運。1060224

(中央社)