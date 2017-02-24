救國團聽證會 場外未見抗議人潮

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行政院不當黨產處理委員會今天針對救國團是否為國民黨附隨組織，在北市張榮發基金會舉辦聽證會，北市警局中正一分局表示，場外未見抗議人潮，也無示威團體。

聽證會從今天早上10時登場，一路到下午，警方不敢大意，事先多方面掌控情資，確認有無鬧場或抗議民眾，避免干擾會議，不過，場外靜悄悄，沒有預期的抗議人潮。

中正一分局表示，除鄰近的凱達格蘭大道有事先申請，與聽證會議題無關的遊行群眾，並沒有收到任何團體要前往抗議的情資，過程平和，沒有衝突。1060224

(中央社)