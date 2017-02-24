翠山莊被控占鄰地 高院判李坤儀拆屋還地

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前總統李登輝居住的翠山莊住居，遭鄰居控告違法侵占約22平方公尺；一審法院判侵占處所有權人、李登輝孫女李坤儀應拆除地上物；案經上訴，台灣高等法院今天駁回，可上訴。

這起案件源於李登輝所住的外雙溪翠山莊別墅，產權為孫女李坤儀所有；但有一名社區周邊的土地地主於3年前提告，指控包括李坤儀在內，有10多名翠山莊屋主占用她的土地，要求拆屋還地。

士林地方法院審理時，到場測量並鑑界，李坤儀也主張，被控占用的土地，後方連接建築物本體，下方現為辦公室及停車場建物使用，拆除範圍似涉及支撐下方停車場重要結構的樑柱部分，貿然拆除對建物整體結構有重大影響。

此外，翠山莊房屋處於山坡地，貿然拆除可能導致土石流失，地質改變，也可能對翠山莊房屋群的其他房屋產生重大危害。

士院在民國104年7月作出宣判，判李坤儀須拆除占地6.7坪的車庫、辦公室建物。

李坤儀不服提上訴，高等法院今判決李坤儀除了拆屋也要還地，把使用權還給地主。1060224

(中央社)