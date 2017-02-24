出場檯費喬不攏 吳姓酒客打落酒女門牙

酒女粉粉因出場費與客人鬧翻，被打落門牙，滿嘴鮮血。（程炳璋翻攝）

吳姓男子24日凌晨到北區一家酒店消費，找綽號「粉粉」的陳姓女子出場轉到釣蝦場作樂，卻因為誤解出場費的計算方式，兩人翻臉，吳男不滿的拿起酒杯丟擲，正中女方嘴巴，女生門牙掉落，滿嘴鮮血憤而報警。

「說好出場費2400元，怎能賴帳？」警方到場後，34歲的陳女向警方哭訴，38歲吳男在酒店消費時點她坐檯，席間邀約她到釣蝦場續攤，雙方說好2400元的出場費，她才同意。

不料她應邀到釣蝦場後，表示要先向吳男收取費用，吳男卻變臉表示太貴沒錢，陳女以為男方只是刁難，放軟身段撒嬌，嬌嗔這行賺錢不易，拜託大哥買帳，沒想到吳男大怒，當面喝斥「林北就是沒錢」引發兩人口角。

陳女不甘遭罵，用力朝地板丟擲酒杯，轉頭正欲離去，當時還有其他酒女陪著在場，吳男不滿陳女不給面子，拿起酒杯丟向對方，陳女嘴巴遭擲中，門牙掉落，滿嘴鮮血，哭著報警。

警方到場後，在場的多名女子不滿陳女潑辣個性，為吳男幫腔痛罵陳女，雙方在警員面前再度大吵。陳女不甘破相，在驗傷後向警方提出傷害告訴，吳男因酒醉未醒，先留下資料，日後到案說明。

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(中時)