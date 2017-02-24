出場檯費喬不攏 吳姓酒客打落酒女門牙
吳姓男子24日凌晨到北區一家酒店消費，找綽號「粉粉」的陳姓女子出場轉到釣蝦場作樂，卻因為誤解出場費的計算方式，兩人翻臉，吳男不滿的拿起酒杯丟擲，正中女方嘴巴，女生門牙掉落，滿嘴鮮血憤而報警。
「說好出場費2400元，怎能賴帳？」警方到場後，34歲的陳女向警方哭訴，38歲吳男在酒店消費時點她坐檯，席間邀約她到釣蝦場續攤，雙方說好2400元的出場費，她才同意。
不料她應邀到釣蝦場後，表示要先向吳男收取費用，吳男卻變臉表示太貴沒錢，陳女以為男方只是刁難，放軟身段撒嬌，嬌嗔這行賺錢不易，拜託大哥買帳，沒想到吳男大怒，當面喝斥「林北就是沒錢」引發兩人口角。
陳女不甘遭罵，用力朝地板丟擲酒杯，轉頭正欲離去，當時還有其他酒女陪著在場，吳男不滿陳女不給面子，拿起酒杯丟向對方，陳女嘴巴遭擲中，門牙掉落，滿嘴鮮血，哭著報警。
警方到場後，在場的多名女子不滿陳女潑辣個性，為吳男幫腔痛罵陳女，雙方在警員面前再度大吵。陳女不甘破相，在驗傷後向警方提出傷害告訴，吳男因酒醉未醒，先留下資料，日後到案說明。
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。