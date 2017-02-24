玉山星空音樂會 3月1日網路索票預期秒殺
音樂無國界，歌聲是世界共通語言！南投縣信義鄉最具代表性的春季音樂饗宴「玉山星空音樂會」，今年已敲定3月11日在羅娜國小運動場公演，由於每年到場聆聽的愛樂者大爆滿，今年改採上網索票入場，3月1日上午9點開放1000張供民眾透過網路連結登記。
玉山星空音樂會是在2010年3月7日，由師專體育組出身的羅娜國小校長馬彼得，率部落孩子所組成的「台灣原聲童聲合唱團」在該校操場首辦。
這支布農族原住民小朋友合唱團隨後應邀擔綱上海世博會開幕主唱，《中國時報》獨家披露爆紅，並成為全球知名兒童合唱團。
此後每年3月都會選1個晚上，在玉山對面的羅娜部落演唱，現場觀眾也由第1年首辦時，在地居民約千人左右，快速演變成為外地愛樂者追逐的音樂會，去年聽眾人數已達4000人。
由於活動當晚人多、車多，鄉公所及警分局介入協助，近兩年在鄉長史強團隊和原聲教育協會共同努力下，已從發展成為台灣知名的年度音樂盛事。
今年演出內容，除了曾多次與維也納兒童合唱團同台演出、互訪互動的台灣原聲童聲合唱團之天籟美聲外，另邀請「波茲南市立少年合唱團Poznan Boys Choir」、阿美族鬼才歌手-舒米恩及「台灣純弦樂團」助陣，精彩度更勝往年一籌。
為避免交通衝擊，活動當晚行車動線，一律從新中橫「久美路口進、新鄉路口出」，及順時鐘繞部落接新中橫的方式行走，民眾需遵從現場員警指揮。索票網址將於3月1日上午7點，同步在信義鄉公所及台灣原聲教育協會網頁公布連結，因此只開放1000張，很可能快速秒殺，請愛樂者關注、把握機會。
(中時)
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