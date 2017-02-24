鄉餅上市 三星蔥油餅千人DIY快報名
宜蘭縣三星鄉的蔥油餅一年可銷售200萬片，儼然成為三星鄉的「鄉餅」，為了讓三星蔥油餅更廣為人知，鄉公所將號召千人，3月25日在羅東文化工場舉辦「鄉餅上市‧三星蔥油餅千人DIY」。
三星鄉長黃錫墉表示，經統計在三星鄉賣出的蔥油餅，2013年售出138萬片，前年提升至244萬片，產值達6000萬元，公所計畫將蔥油餅形塑為「三星鄉餅」，盼2年後1年能衝破400萬片，創造出1億元的經濟價值。
鄉公所3月25日在羅東文化工場舉辦「鄉餅上市‧三星蔥油餅千人DIY」，從即日起至3月20日下午4時開放報名，民眾可進入鄉公所網站用網路方式報名，或在上班時間撥打03-9894011報名，報名免費，限額1000人。
鄉公所指出，報名參加即可獲得現煎蔥油餅1片、蔥油餅體驗DIY材料3份、擀麵棍1支、摸彩券1張。現場將抽出明年武陵賞櫻來回車票兌換券10名、蔥油餅觀光工廠體驗券25名、三星蔥30把、三星鄉長埤湖風景區飲品兌換券50名。
(中時)
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